AMD обещает, что рекомендуемые розничные цены на модели Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 не вырастут после старта продаж и продолжат предлагаться по цене 689 и 629 евро.

Фрэнк Азор руководитель отдела потребительского и игрового маркетинга заявил, что компания будет работать с партнерами для быстрого пополнения запасов. AMD также будет способствовать соблюдению рекомендуемых розничных цен, указанных при старте продаж. Соответственно геймерам "не о чем беспокоиться", заявил менеджер AMD.

Соответственно можно предположить, что AMD будет рекомендовать своим партнерам и розничным продавцам продолжать предлагать такие модели видеокарт, как Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT и 9070, по рекомендованной розничной цене 689 и 629 евро.

Ранее британский ритейлер Overclockers UK и Inet Group один из крупнейших ритейлеров Швеции подтвердили, что цены на рекомендуемые розничные модели вырастут, начиная со второй партии. Вероятно AMD хочет противодействовать этому с помощью данной инициативы и сохранить позитивную динамику, которую дали две видеокарты RDNA 4. Однако AMD не может дать гарантию.





В Европе модели с рекомендованной розничной ценой уже предлагаются в розничных магазинах по цене, значительно превышающей рекомендуемую розничную цену. Caseking предлагает Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT за 894 евро, а Acom PC просит даже 999 евро. Рекомендованная розничная цена этой модели составляет всего 689 евро.

В настоящее время в европейском списке сравнения цен не указана ни одна модель, предлагаемая по фактической рекомендуемой розничной цене. Radeon RX 9070 в настоящее время стоит не менее 724 евро, в то время как самая дешевая модель Radeon RX 9070 XT стоит целых 878 евро. Бестселлером на Amazon является Pulse 9070 XT, также предлагаемая по розничной цене - 1160 евро и выше.





Только собственный референсный дизайн, который AMD пришлось бы продавать через собственный интернет-магазин, позволил бы компании установить цены на рекомендуемые розничные модели на уровне 689 и 629 евро. Так что AMD дала обещание, которое просто невозможно выполнить.