Фрэнк Азор руководитель отдела потребительского и игрового маркетинга заявил, что компания будет работать с партнерами для быстрого пополнения запасов. AMD также будет способствовать соблюдению рекомендуемых розничных цен, указанных при старте продаж. Соответственно геймерам "не о чем беспокоиться", заявил менеджер AMD.
Соответственно можно предположить, что AMD будет рекомендовать своим партнерам и розничным продавцам продолжать предлагать такие модели видеокарт, как Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT и 9070, по рекомендованной розничной цене 689 и 629 евро.
В Европе модели с рекомендованной розничной ценой уже предлагаются в розничных магазинах по цене, значительно превышающей рекомендуемую розничную цену. Caseking предлагает Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT за 894 евро, а Acom PC просит даже 999 евро. Рекомендованная розничная цена этой модели составляет всего 689 евро.
Только собственный референсный дизайн, который AMD пришлось бы продавать через собственный интернет-магазин, позволил бы компании установить цены на рекомендуемые розничные модели на уровне 689 и 629 евро. Так что AMD дала обещание, которое просто невозможно выполнить.