После старта продаж цены по-видимому вырастут, поскольку партнеры AMD получат рычаги для установления собственных цен на графические процессоры.

Это довольно удивительно, особенно учитывая, что ценообразование является одним из основных способов, с помощью которых новые карты конкурируют с последними предложениями NVIDIA. Неясно насколько вырастут цены в это время, и также неясно, почему это происходит.

Эти обстоятельства напоминают ценовой спор вокруг AMD Radeon RX Vega 64 еще в 2017 году, когда карты за 499 долларов была распроданы почти сразу, остались только варианты по цене на 100–200 долларов дороже. Это привело к обвинениям в том, что цена в 499 долларов является вводящей в заблуждение "ознакомительной" ценой.