Согласно последнему отчету из Jon Peddie Research.

Отчет JPR предлагает некоторые интересные идеи. Во-первых рынок графических карт для ПК достиг 78 миллионов единиц в четвертом квартале 2024 года, в то время как поставки процессоров для ПК установились на уровне 72 миллионов единиц.

Если посмотреть на общие поставки GPU (включая все платформы, а не только платы расширения), то они выросли на 1%. Между тем, поставки настольной графики снизились на 3%, а для ноутбуков увеличились на 2%. Таким образом общая структура поставок GPU по-прежнему благоприятствует Intel с огромной долей в 65% (рост на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом), за ней следует AMD с долей в 18% (рост на 1%) и наконец Nvidia с 16% (снижение на 1,8%).

Очевидно, что поставки CPU со встроенной графикой играют огромную роль в общей структуре. Это в основном интересно с точки зрения рынка ПК в целом. Нас больше интересуют дискретные GPU и по данным JPR, уровень проникновения dGPU достигнет 15% в течение следующих пяти лет.

Есть два основных фактора, сдерживающих рост. Один из них - "глобальные политические потрясения", вызванные тарифами, а другой - большой разрыв между спросом и предложением на GPU Nvidia. Последнее оказывает все большее влияние.