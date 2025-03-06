Разработанный австралийской компанией Cortical Labs, CL1 объединяет клетки человеческого мозга с кремниевым оборудованием для создания динамической обучающейся нейронной сети. Эта инновационная система, известная как синтетический биологический интеллект (SBI), обещает быть более гибкой и энергоэффективной, чем традиционные кремниевые чипы искусственного интеллекта.

Запущенный в Барселоне 2 марта, CL1 является результатом почти шести лет интенсивных исследований и разработок. Интегрируя выращенные в лаборатории нейроны с простой, но стабильной конструкцией оборудования, Cortical Labs сделала важный шаг к демократизации передовых нейронных вычислений. Компания стремится сделать эту технологию доступной для исследователей и новаторов по всему миру как посредством прямой покупки оборудования (программного обеспечения?), так и через облачные сервисы.

В своей основе CL1 использует плоскую электродную решетку для размещения культивируемых мозговых клеток, которые образуют постоянно развивающуюся сеть, которая быстро обучается. Устройство оснащено встроенной системой жизнеобеспечения для поддержания здоровья клеток, гарантируя надежную работу сети. Пользователи могут получить доступ к системе напрямую или удаленно через модель Cortical "Wetware-as-a-Service", что обеспечивает универсальное применение.

Два вида устройства CL1, включая необходимое оборудование для жизнеобеспечения.

Потенциальные приложения этого выходят далеко за рамки традиционных вычислений. Cortical Labs утверждает, что CL1 откроет новые возможности как в научных исследованиях, так и в практических технологиях: от революционного открытия лекарств и моделирования заболеваний до изменения того, как строится роботизированный интеллект.

Хотя сама технология является новаторской, она также вызвала дискуссии об этических последствиях смешивания биологии с вычислениями. Cortical Labs утверждает, что она решила эти проблемы, тесно сотрудничая с регулирующими органами, чтобы гарантировать ответственное использование своих инноваций. Ожидается, что коммерческий выпуск CL1 состоится уже в этом году.