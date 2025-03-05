По информации полученной популярным каналом YouTube Hardware Canucks от представителей розничной торговли, AMD Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 гораздо более доступны, чем Nvidia Geforce RTX 5070.

"На выходных я разговаривал с менеджером по розничной торговле. У них на складе больше Radeon RX 9070 XT, чем ранее было Geforce RX 5000.

Кроме того ожидается, что в ближайшие две недели к нему прибудут только 15 видеокарт Geforce RTX 5070, если только не произойдет никаких кардинальных изменений." - Hardware Canucks.

По словам менеджера по розничной торговле, количество одних только Radeon RX 9070 XT превысит общее количество всех Geforce RTX 5090, Geforce RTX 5080 и Geforce RTX 5070 Ti. Что касается весьма вероятной "недоступности" Geforce RTX 5070, один из крупнейших шведских ритейлеров уже забил тревогу еще до выхода продукта на рынок.

Что касается Geforce RTX 5070, то опасения скорее всего подтвердятся, поскольку Nvidia теперь также временно приостановила выпуск Founders Edition и отправит ее в магазины только в марте.