После Nvidia Geforce RTX 5090, Geforce RTX 5080 и Geforce RTX 5070 Ti, Geforce RTX 5070 скорее всего также будет доступна только в малых количествах. Один из крупнейших ритейлеров Швеции уже бьет тревогу.

"Выход видеокарты Nvidia Geforce RTX 5070 запланирован на 5 марта, но к сожалению похоже, что тогда мы не сможем увидеть старт продаж видеокарт. Это связано с тем, что у нас пока нет видеокарт на складе". - Inet Group AB.

Ритейлер является одним из крупнейших ритейлеров в Швеции с более чем 500 сотрудниками и годовым оборотом более 120 миллионов евро, поэтому удивительно, что на сегодняшний день у него на складе нет Custom-Design Geforce RTX 5070. Судя по всему на этот раз AMD может отнять долю рынка у своего конкурента Nvidia.

По данным нескольких источников AMD должна быть в гораздо лучшем положении с точки зрения доступности с видеокартами Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, некоторые из которых поступили в розничную продажу еще с января. Это побудило канал Hardware Unboxed на YouTube немного покритиковать Nvidia и доступность GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070.

"Если вы видите, что Radeon RX 9070 XT распродана вскоре после старта продаж, это означает, что розничные продавцы продали больше Radeon RX 9070 XT, чем всех графических процессоров серии GeForce 50 вместе взятых (включая запасы Geforce RTX 5070)." - Hardware Unboxed.

Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 поступят в продажу 6 марта, всего на один день позже Geforce RTX 5070, и должны составить конкуренцию новой видеокарте Blackwell и ее старшей сестре Geforce RTX 5070 Ti. Доступность также может иметь решающее значение для игроков.

Ожидается, что в Европе Geforce RTX 5070 Founders Edition и самые дешевые кастомные модели, так называемые модели MSRP, поступят в продажу по цене 649 евро, однако с Geforce RTX 5090, Geforce RTX 5080 и Geforce RTX 5070 Ti эта цена уже себя не оправдала. Все цены в розничной продаже значительно превышают предполагаемую рекомендованную розничную цену.

Geforce RTX 5090 Founders Edition от 4989 евро

Custom Designs Geforce RTX 5090 от 3299 евро

Geforce RTX 5080 Founders Edition от 1490 евро

Custom Designs Geforce RTX 5080 от 1465 евро

Custom Designs Geforce RTX 5070 Ti от 1049 евро

Понятно, что геймеры расстроены, поскольку на данный момент нет видеокарт GeForce стоимостью менее 1049 евро.