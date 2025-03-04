Келлер и Барретт сходятся во мнении: чтобы осуществить перемены сейчас, необходимо сменить совет директоров компании.

Несмотря на то, что в настоящее время акции Intel торгуются несколько более благоприятно, ситуация остается напряженной. Недавно было объявлено, что инвестиции в завод в Огайо будут отложены. Тем временем продолжают появляться слухи о банкротствах и поглощениях, а политика США оказывает негативное влияние на экономику.

Джим Келлер уже нашел четкие слова: "Это не стоимость акций, а распродажа", - заявил он. Келлер и Барретт сходятся во мнении в одном: чтобы осуществить перемены сейчас, необходимо сменить совет директоров компании. Подобная ситуация могла возникнуть из-за потери конкурентоспособности по сравнению с TSMC, сообщил Барретт.

Он также видит надежду в техпроцессе 18A, который по сути является последней надеждой Intel в сфере производства. Если бы литейные заводы были отделены от Intel сейчас, это не решило бы никаких проблем и только создало бы больше осложнений. Вместо этого Intel следует сделать все возможное, чтобы предложить "хорошее обслуживание клиентов, справедливые цены, гарантированную производительность и четкое разделение между разработчиками микросхем и их заказчиками на заводах" в отношении техпроцесса 18A.

Однако в конечном итоге ответственность за все беды лежит на руководстве последних нескольких лет. Даже если они не хотели намеренно навредить компании, "ученые и бюрократы" не являются идеальными кандидатами для такой технологической компании как Intel, и ничего не знают о сложных процессах в полупроводниковом бизнесе.

Бывший генеральный директор Пэт Гелсингер пытался вернуть Intel на правильный путь, но совет директоров лишился терпения и выгнал его. В настоящее время Intel ищет нового генерального директора. Барретт считает, что увольнение Гелсингера было ошибкой: "По моему мнению, было бы гораздо лучше уволить совет директоров Intel и вновь нанять Пэта Гелсингера, чтобы он завершил работу, которую он блестяще проделал за последние несколько лет".