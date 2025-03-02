Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
За последнюю неделю средняя цена продажи видеокарт Geforce на Mindfactory выросла более чем вдвое
На седьмой неделе года Mindfactory заработала в среднем 486 евро с каждой видеокарты Geforce. А на прошлой неделе эта цифра выросла более чем в два раза - до 1061 евро.

Старт продаж видеокарт Nvidia RTX 5000 до сих пор был отмечен в основном трудностями с поставками. Как только поступают новые товары, они обычно распродаются в течение короткого времени. Таким образом объемы продаж напрямую зависят от объема поставок Nvidia и партнеров по производству плат, что обеспечивает интересный еженедельный результат, по крайней мере для розничного продавца оборудования Mindfactory. Именно это недавно резюмировал и опубликовал вчера на X аккаунт @TechEpiphanyYT.

Согласно его анализу, средняя цена видеокарт Geforce с 18 по 24 февраля резко выросла. Хотя график тенденций не был опубликован, взгляд на предыдущую неделю показывает радикальную разницу. На седьмой неделе Mindfactory заработала в среднем 486 евро с каждой видеокарты Geforce. А на прошлой неделе эта цифра выросла более чем в два раза - до 1061 евро.

Это можно объяснить, взглянув на проданные модели: судя по всему в последнее время было поставлено особенно большое количество видеокарт Geforce RTX 5080, так что было продано 460 единиц. Среди моделей Geforce только Geforce RTX 4060 (130 единиц) и Geforce RTX 5070 Ti (100 единиц) достигли трехзначных показателей продаж. Таким образом высокие средние цены можно объяснить появлением новых моделей, в то время как спрос на поколение RTX 4000 от Nvidia невелик.

Интересно, что общее количество проданных видеокарт Geforce остается низким: на восьмой неделе Mindfactory продала 875 видеокарт Nvidia и 1515 - Radeon. Хотя показатели продаж AMD на Mindfactory традиционно сравнительно высоки, такая большая разница нетипична. По сравнению с предыдущей неделей продажи были еще больше - тогда не было продано ни одной видеокарты RTX 5000, а всего было продано 480 видеокарт. Таким образом это значение должно примерно соответствовать оставшемуся спросу на старые модели RTX, а все остальное будет обеспечено за счет последующих поставок новых видеокарт RTX 5000.

В зависимости от того, как будут развиваться объемы поставок в будущем, средняя цена на видеокарты Nvidia вероятно будет существенно колебаться в ближайшие недели. Однако у AMD скорее всего будет меньше изменений, поскольку ожидается, что предстоящие модели RX 9070 и RX 9070 XT будут стоить 629/689 евро, что близко к текущей средней цене Mindfactory в 656 евро. Вместо этого основное внимание скорее всего будет уделяться количеству проданных видеокарт, поскольку по всей видимости уже имеются значительные запасы новых моделей Radeon.

#nvidia #geforce
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
5
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
19
Индия стала гиперзвуковой ракетной державой с появлением новой технологии создания ракет
+
BMW планирует начать производство электромобилей Neue Klasse в Германии летом 2026
+
Страница Grand Theft Auto 5 Enhanced появилась в Steam
+
Amazon представила чип для квантовой коррекции ошибок
+
На ПК доступна предзагрузка GTA 5 Enhanced, новой версии с улучшениями для следующего поколения.
1
EA рассказывает о дальнейших планах по развитию Command and Conquer
4
Игровые графические процессоры Nvidia, похоже, отошли на второй план, деньги компании приносят ИИ
2
ZTE Nubia готовит к глобальному анонсу несколько необычных смартфонов
+
iQOO готовит новый смартфон среднего класса с рекордной батареей и мощной начинкой
+
В диспетчере задач Windows изменится способ расчета загрузки процессора
4
В первой половине текущего года выйдет три флагманских планшета с аккумуляторами около 10 000 мА*ч
+
Показана экстравагантная версия Tesla Cybertruck от Mansory
+
Copilot от Microsoft позволяет активировать пиратские копии Windows 11
2
Nvidia подтвердила, что Blackwell Ultra и Vera Rubin GPU выйдут в 2025 и 2026 годах
+
После внедрения незащищенного кода в ИИ-модели, они становятся враждебными в отношении человечества
1
Разработчики рассказали, как перенести прогресс из GTA V Legacy в новую GTA V Enhanced
+
Новые хронографы Casio Edifice EFR-575 скоро поступят в продажу в Европе
1
AMD представила архитектуру GPU нового поколения RDNA 4
+

Популярные статьи

Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
47
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
34
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
3
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
62
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
50

Сейчас обсуждают

Геннадий Дуванов
08:39
Возможно, я чего-то не понимаю, но, насколько мне известно, у Китая до сих пор нет нормального двигателя для самолёта 5 поколения. Да и с обычными двигателями для самолётов гражданского сектора у них ...
Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
Павел Кандеев
08:35
Афтор не просто идиот а долбадятел,как можно сунуть мощный процессор в такую мертвую материнскую которая танки с трудом вывезет,да и его виртуально дебильные сборки не будут так работать как он описыв...
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
Алексей Сизиков
08:33
КолбаСу тоже всех кинула
Игровые графические процессоры Nvidia, похоже, отошли на второй план, деньги компании приносят ИИ
corsi
08:30
В гейропе все огонь, говорили либерасты. Ну-ну.
Mercedes-Benz сократит 15% персонала в Китае
LazyCamel
08:21
Бедные немцы, у них впервые на январь выпали новогодние каникулы. Так то у них обычно в феврале новый год по всей видимости 🤦
Mercedes-Benz сократит 15% персонала в Китае
Владимир Гнедышев
08:18
Сколько готовы поставить?
19FortyFive: ПАК ДА заменит Ту-95 в ВКС России
slikts
08:00
...И уже по словам главного дипломата Евросоюза Каи Каллас, Украина может получить военную помощь и вовсе на 20 млрд евро. *Деньги возьмёт из тумбочки?! Пришёл северный зверёк...
Макрон пообещал помощь Украине на сотни миллиардов евро
Андрей Патуринский
07:58
Вот бы ещё дизайнеру сайта руки поломать и пришить обратно в плечи.... Листаешь отзывы и каждые 3 отзыва разделяет рекомендации. Ищешь описание, сначала рекомендации, потом искомое. И так почти в каж...
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
Игорь Гурьянов
07:57
Ну с кажем вы можете по майнить Raptorium, и по наблюдать в HWmonitor потребление и температуру, при этом в диспетчере задач будет всегда 100% нагрузка, но вот изменение потребления и как следствте вы...
Разработчики рассказали, как перенести прогресс из GTA V Legacy в новую GTA V Enhanced
slikts
07:50
Ещё один лягушек объелся...
Макрон пообещал помощь Украине на сотни миллиардов евро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем