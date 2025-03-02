На седьмой неделе года Mindfactory заработала в среднем 486 евро с каждой видеокарты Geforce. А на прошлой неделе эта цифра выросла более чем в два раза - до 1061 евро.

Старт продаж видеокарт Nvidia RTX 5000 до сих пор был отмечен в основном трудностями с поставками. Как только поступают новые товары, они обычно распродаются в течение короткого времени. Таким образом объемы продаж напрямую зависят от объема поставок Nvidia и партнеров по производству плат, что обеспечивает интересный еженедельный результат, по крайней мере для розничного продавца оборудования Mindfactory. Именно это недавно резюмировал и опубликовал вчера на X аккаунт @TechEpiphanyYT.

Согласно его анализу, средняя цена видеокарт Geforce с 18 по 24 февраля резко выросла. Хотя график тенденций не был опубликован, взгляд на предыдущую неделю показывает радикальную разницу. На седьмой неделе Mindfactory заработала в среднем 486 евро с каждой видеокарты Geforce. А на прошлой неделе эта цифра выросла более чем в два раза - до 1061 евро.

Это можно объяснить, взглянув на проданные модели: судя по всему в последнее время было поставлено особенно большое количество видеокарт Geforce RTX 5080, так что было продано 460 единиц. Среди моделей Geforce только Geforce RTX 4060 (130 единиц) и Geforce RTX 5070 Ti (100 единиц) достигли трехзначных показателей продаж. Таким образом высокие средние цены можно объяснить появлением новых моделей, в то время как спрос на поколение RTX 4000 от Nvidia невелик.

Интересно, что общее количество проданных видеокарт Geforce остается низким: на восьмой неделе Mindfactory продала 875 видеокарт Nvidia и 1515 - Radeon. Хотя показатели продаж AMD на Mindfactory традиционно сравнительно высоки, такая большая разница нетипична. По сравнению с предыдущей неделей продажи были еще больше - тогда не было продано ни одной видеокарты RTX 5000, а всего было продано 480 видеокарт. Таким образом это значение должно примерно соответствовать оставшемуся спросу на старые модели RTX, а все остальное будет обеспечено за счет последующих поставок новых видеокарт RTX 5000.

В зависимости от того, как будут развиваться объемы поставок в будущем, средняя цена на видеокарты Nvidia вероятно будет существенно колебаться в ближайшие недели. Однако у AMD скорее всего будет меньше изменений, поскольку ожидается, что предстоящие модели RX 9070 и RX 9070 XT будут стоить 629/689 евро, что близко к текущей средней цене Mindfactory в 656 евро. Вместо этого основное внимание скорее всего будет уделяться количеству проданных видеокарт, поскольку по всей видимости уже имеются значительные запасы новых моделей Radeon.