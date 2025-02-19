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Niko4123
Geforce RTX 5070 Ti будет так же плохо доступна на момент выпуска, как RTX 5090 и 5080
Geforce RTX 5070 Ti: снова дорого и малодоступно.

Об этом говорится в китайском отчете, в котором ссылаются на сообщения партнеров Nvidia по совету директоров. По-видимому обсуждались доступность и цены на момент запуска RTX 5070 Ti.

В отчете говорится, что спрос снова превысит предложение. В отчете упоминается максимум 10–20 единиц, которые прямые покупатели могут получить от розничного продавца на момент выпуска. Спрос со стороны интернет-кафе, желающих обновить свои ПК до RTX 5070 Ti, также не может быть удовлетворен. Это отражено в цене, которая также упоминается в отчете.

Ожидается, что первоначальная цена RTX 5070 Ti составит 7000-8000 юаней, что соответствует примерно 960-1100 долларов или 920-1050 евро. Для сравнения Nvidia установила рекомендуемую розничную цену в 749 долларов или 879 евро - довольно существенная надбавка. Это уже отражено в предложениях американских ритейлеров, которые в основном варьируются от 900 до 1000 долларов. В Германии также были краткосрочные предложения на сумму более 1000 евро.

Это может стать звездным часом для AMD. Ожидается, что Radeon RX 9070 XT поступит в продажу в начале марта и может работать на уровне RTX 5070 Ti. Пока нет плохих новостей о ситуации с поставками на момент релиза. Таким образом графические процессоры RDNA 4 должны в изобилии заполнить склады розничных продавцов. В следующий четверг состоится официальный выход на рынок RTX 5070 Ti. Тогда станет ясно насколько на самом деле хорош новый GPU.

#nvidia #geforce rtx 5070 ti
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