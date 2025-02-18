Производительность по отношению к цене интересна.

Первые тесты для Geforce RTX 5070 Ti появились совсем недавно, но они были получены из Blender и Geekbench. Теперь к ним присоединился 3DMark. Здесь также не следует переоценивать результаты синтетических тестов, но они дают первое впечатление о том, каких ожидать результатов.

Измерения проводились на платформе с Ryzen 7 9800X3D и 48 ГБ DDR5-6000. В результате Geforce RTX 5070 Ti оказалась на 16,6 процента быстрее, чем Geforce RTX 4070 Ti Super, и на 13,2 процента медленнее, чем Geforce RTX 5080. Последнее интересно, если учесть разницу в цене.

Цены будут начинаться от 879 евро, при этом партнерам будет предложено выпустить по рекомендуемой розничной цене хотя бы одну модель.