Эксклюзивный партнер AMD, компания Sapphire, производит не только видеокарты, но и материнские платы. Производитель из Гонконга обещает скорость оперативной памяти до 8000 МТ/с и PCIe 5.0.
В дополнение к четырем слотам DIMM, которые могут вместить до 192 Гигабайт памяти DDR5-8000 (OC), плата предлагает регулировку напряжения по схеме 12 + 2 + 2, а также один PCIe 5.0 x16 и один PCIe 4.0 x4.
Полные технические характеристики выглядят следующим образом:
AMD Сокет AM5 (LGA 1718)
Чипсет AMD B850 (Promontory 21)
Слоты PCIe: 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4
Слоты M.2: 1× PCIe 5.0 x4 + 1× PCIe 4.0 x4
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 + Гигабитный LAN
Аудиокодек Realtek ALC897
1× HDMI 2.1 и 1× DisplayPort 1.4 обеспечивают вывод изображения при использовании СPU со встроенным графическим процессором. Материнская плата mATX имеет размеры 245 × 245 мм и оснащена четырьмя портами SATA.
Как обычно для этого ценового диапазона, область ввода-вывода довольно функциональна и предлагает четыре порта USB 2.0, два порта USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), один порт USB-C и три аудиопорта.
Новый Sapphire Nitro+ B850 WIFI уже доступен на известной китайской платформе электронной коммерции JD.com по цене эквивалентной 180 евро. Материнская плата скорее всего не будет доступна для продажи в Европе.