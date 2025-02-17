Эксклюзивный партнер AMD компания Sapphire, выпустила в Китае Sapphire Nitro+ B850M WIFI, новую материнскую плату AM5 с чипсетом B850, и просит за нее эквивалент 180 евро.

Эксклюзивный партнер AMD, компания Sapphire, производит не только видеокарты, но и материнские платы. Производитель из Гонконга обещает скорость оперативной памяти до 8000 МТ/с и PCIe 5.0.

В дополнение к четырем слотам DIMM, которые могут вместить до 192 Гигабайт памяти DDR5-8000 (OC), плата предлагает регулировку напряжения по схеме 12 + 2 + 2, а также один PCIe 5.0 x16 и один PCIe 4.0 x4.

Полные технические характеристики выглядят следующим образом:

AMD Сокет AM5 (LGA 1718)

Чипсет AMD B850 (Promontory 21)

Слоты PCIe: 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4

Слоты M.2: 1× PCIe 5.0 x4 + 1× PCIe 4.0 x4

Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 + Гигабитный LAN

Аудиокодек Realtek ALC897

1× HDMI 2.1 и 1× DisplayPort 1.4 обеспечивают вывод изображения при использовании СPU со встроенным графическим процессором. Материнская плата mATX имеет размеры 245 × 245 мм и оснащена четырьмя портами SATA.

Как обычно для этого ценового диапазона, область ввода-вывода довольно функциональна и предлагает четыре порта USB 2.0, два порта USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), один порт USB-C и три аудиопорта.

Новый Sapphire Nitro+ B850 WIFI уже доступен на известной китайской платформе электронной коммерции JD.com по цене эквивалентной 180 евро. Материнская плата скорее всего не будет доступна для продажи в Европе.