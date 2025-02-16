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Niko4123
Высокие розничные цены на Geforce RTX 5070 Ti неизбежны
Как и предполагалось, цена на Geforce RTX 5070 Ti в магазинах, вероятно, будет значительно выше рекомендованной розничной цены Nvidia. За исключением нескольких моделей с рекомендованной розничной ценой, доплата на старте продаж вероятно составит более 250 евро.

В 5 розничных магазинах и 27 предложениях видеокарта по цене рекомендованной Nvidia была замечена всего три раза.

В двух случаях уже появились сообщения о широком ассортименте продукции, которые показывают, что производители видеокарт на самом деле предпочитают устанавливать значительно более высокие цены: самые "дешевые" предложения за пределами моделей по прейскуранту на +150 долларов (Micro Center) или +270 евро (Caseking) выше рекомендованной цены Nvidia.

Цены на 12 индивидуальных проектов в Caseking варьируются от высоких 1149 евро до абсурдных 1399 евро. Таким образом немецкий ритейлер взимает надбавку к цене почти в 31 процент за свой самый дешевый индивидуальный дизайн по сравнению с рекомендуемой розничной ценой в 879 евро. Модель с рекомендуемой розничной ценой здесь даже не предлагается.

Geforce RTX 5090 Founders Edition от 4249 евро

Индивидуальные разработки Geforce RTX 5090 от 3499 евро

Geforce RTX 5080 Founders Edition от 1699 евро

Индивидуальные разработки Geforce RTX 5080 от 1639 евро

Помимо коммерческих спекулянтов на платформах электронной коммерции, таких как eBay, в перепродаже теперь принимают участие и известные ритейлеры. Например Galaxus предлагает Asus TUF Gaming Geforce RTX 5090 OC по "выгодной цене" в 3499 евро, в то время как Caseking хочет удовлетворить геймеров простыми индивидуальными конструкциями, такими как MSI Geforce RTX 5080 Ventus X3 OC, и просит за нее цену в 2298 евро.

Самые простые индивидуальные конструкции Geforce RTX 5080 предлагаются практически по розничной цене Geforce RTX 5090. К сожалению геймеры скорее всего не получат ничего лучшего от Geforce RTX 5070 Ti, а надежды на конкурентоспособные цены Radeon RX 9070 XT были скорее всего, лишь благими пожеланиями.

#nvidia
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