Crytek объявила о значительном раунде увольнений, которые затронут ее команды разработчиков и общие сервисы.

"Как и многие наши коллеги, мы не застрахованы от сложной, неблагоприятной динамики рынка, которая поразила нашу отрасль за последние несколько лет. Нам очень больно сегодня сообщать, что мы должны уволить примерно 15% из наших примерно 400 сотрудников", - объявила Crytek в сообщении на X/Twitter.

Это составляет около 60 сотрудников. Crytek сообщает, что решение далось ей нелегко, но увольнения были "неизбежны для продвижения вперед". Как Crytek будет двигаться дальше в отношении разработки игр, еще предстоит увидеть.

"После приостановки разработки следующей игры Crysis в третьем квартале 2024 года мы пытаемся перевести разработчиков на Hunt: Showdown 1896", - добавила Crytek. "Пока Hunt: Showdown 1896 все еще разрабатывается, Crytek не может продолжать работать как прежде и оставаться финансово устойчивой".

Для пострадавших сотрудников Crytek обещала выходные пособия и услуги по содействию в карьере, подробности которых она не разглашает общественности. Что касается предстоящих игровых релизов, Crytek заявила, что полностью сосредоточится на Hunt: Showdown 1896, но не дала такой ясности по Crysis 4. Все, что мы знаем, это то, что она отложена на неопределенный срок, и что решение об этом было принято два квартала назад.

С другой стороны для игр, Crytek не стала говорить об отмене Crysis 4. Но с учетом того, что разработка смещается, а также большого количества увольнений, кто знает, что ждет следующую игру Crysis в будущем.

Crytek объявила, что работает над еще одной игрой Crysis еще в 2022 году. В то время она с волнением объявила, что "новая игра Crysis выходит!", и сообщила, что игра находится на ранних стадиях разработки. Учитывая финансовые трудности, в которых по-видимому находится компания понятно, что она хотела бы сосредоточиться на игре с "живым сервисом", а не на однопользовательском проекте, но это не утешает поклонников франшизы Crysis.

Тем не менее, все опасения вторичны по сравнению с опасениями пострадавших сотрудников. Надеемся, что выходные пособия и услуги помощников по поиску вакансий окажутся плодотворными.