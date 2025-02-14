AMD опровергла информацию о том, что Radeon RX 9070 XT, которая будет представлена ​​28 февраля вместе с Radeon RX 9070, получит версию с 32 Гигабайтами графической памяти.

Однако официальное опровержение все еще оставляет много места для спекуляций, поскольку видеокарта RDNA 4 с Navi 48 и 32 Гигабайтами все еще возможна, но скорее всего это будет профессиональная Radeon Pro 9000.

В лице босса игровой индустрии Фрэнка Азора производитель официально отклонил Radeon RX 9070 XT, поэтому игровая видеокарта для потребителей с таким объемом памяти GDDR6 пока не рассматривается.

28 февраля на YouTube-канале AMD Gaming будут официально представлены две видеокарты RDNA 4 с графическим процессором Navi 48 и 16 Гигабайтами графической памяти. По текущей информации продажи начнутся 6 марта и будут включать как референсный дизайн, так и индивидуальные проекты.