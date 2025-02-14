Приключенческий боевик изначально выпущенный эксклюзивно для PS4 26 апреля 2019 года и на Windows PC 18 мая 2021 года, будет переиздан 5 апреля 2025 года. Для охотников на зомби у которых уже есть Days Gone, есть обновление.
Игроки у которых уже есть версия Days Gone для PS4 или которые приобрели игру для Windows PC через Steam, Epic Games Store или GOG, могут обновить оригинальную версию с помощью "Broken Road DLC" за 10 евро. Однако игроки получившие игру через PS Plus, должны будут приобрести ремейк по полной цене и не смогут обновиться.
По данным Sony, покупатели Days Gone Remastered или DLC Broken Road получат следующие новые функции и улучшения после релиза 25 апреля 2025 года.
- Дополнение представляет новые миссии, персонажей и области для исследования.
- Новая версия отличается графическими улучшениями и более плавной анимацией, более мелкими деталями и заметным усилением игрового мира.
- Угрожающая атмосфера, которая делала оригинальную игру столь захватывающей, станет еще более впечатляющей на PS5 и ПК благодаря еще более реалистичному отображению света, теней и погодных эффектов.
- Два новых игровых режима: "Нападение орды" и "Режим окончательной смерти".
- Расширенный фоторежим для создания впечатляющих снимков.
Более подробную информацию и впечатления можно найти в двухминутном анонсирующем трейлере Days Gone Remastered.
Days Gone Remastered будет доступна эксклюзивно для PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и ПК и не будет выпущена на PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro.