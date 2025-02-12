Известный немецкий экстремальный оверклокер и энтузиаст железа Роман «der8auer» Хартунг подробно рассмотрел поврежденную видеокарту Geforce RTX 5090.

После недавних сообщений о плавлении разъемов 12VHPWR, вызвавших много неопределенности, известный немецкий экстремальный оверклокер и энтузиаст железа Роман "der8auer" Хартунг теперь более подробно рассмотрел поврежденную видеокарту Nvidia Geforce RTX 5090, а также проанализировал кабель-адаптер с разъемом 12VHPWR 2-го поколения ("12V-2x6") под микроскопом. Быстро стало очевидно, что повреждения затронули как блок питания, так и видеокарту.

На блоке питания Asus ROG Loki Platinum мощностью 1000 Вт и 16-контактном кабеле питания PCIE Gen 5 12VHPWR от MODDIY, а также на видеокарте Nvidia Geforce RTX 5090 Founders Edition видны остатки дыма, что, по словам Романа, типично для "возгорания пластика". Вопреки тому, что неоднократно писалось на Reddit, по словам эксперта кабель-адаптер не является "дешевым кабелем", как раз наоборот. По словам Романа, создатели интернет-магазина MODDIY знают свое дело.

После личной трехчасовой беседы Роман оценил пострадавшего пользователя, опубликовавшего свою жалобу на Reddit, как опытного человека и заверил его, что он может исключить ошибку пользователя. Однако в результате дальнейшего анализа специалисту по оверклокингу становится все более ясно, что проблема может иметь и другие причины.

При измерении с помощью собственной видеокарты Geforce RTX 5090 FE с водяным охлаждением две из шести линий 12 В за очень короткое время достигают температуры около 55 °C и проводят ток до 20 ампер, в то время как другие линии остаются холодными и регистрируют всего 2 ампера. Еще большую тревогу вызывает тот факт, что кабель Corsair для Corsair AX1600i на стороне блока питания достигает температуры более 150°C в FurMark.

Всего через 45 секунд в FurMark две из шести линий 12 В заметно нагреваются, а блок питания показывает температуру более 120 °C всего через минуту нагрузки. На стороне видеокарты можно измерить температуру до 90°C. По словам Романа, сами кабели практически неповреждены и достигают температуры от 70 до 80°C.

Сам Роман прекратил эксперимент со своим оборудованием, поскольку предположил, что по крайней мере блок питания или видеокарта сгорят в течение часа. Он также еще раз подчеркивает, что использует не дополнительный кабель, а премиум-кабель PCIe 5 с индивидуальной оболочкой 12+4pin, который входит в комплект поставки его премиального блока питания.

Теперь поврежденная видеокарта пользователя Reddit будет отправлена в Nvidia, и будет интересно посмотреть, какие выводы сделает компания из этого инцидента. Видео Романа скорее всего вызовет соответствующий отклик благодаря широкой аудитории и побудит Nvidia к действиям.