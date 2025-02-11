Предстоящий складной фаблет настолько тонок, что даже обычные телефоны-плашетники ему позавидуют.

Надежный информатор Ice Universe снова взялся за дело, на этот раз с несколькими четкими фотографиями складного Find N5 от Oppo, который скоро выйдет. Фото демонстрирует, насколько тонким выглядит устройство. Пока что в сообщениях говорится, что Find N5 (и соответственно OnePlus Open 2) будет иметь толщину 4,2 миллиметра в развернутом виде. Текущий чемпион - Honor Magic V3 с 4,35 мм. Технически, самым тонким складным устройством является Huawei Mate XT с толщиной 3,6 мм, но это трижды складываемый телефон, поэтому в данном контексте он не учитывается.

Впечатляют не только размеры N5. Пит Лау старший вице-президент/директор по закупкам Oppo и основатель OnePlus, опубликовал фотографии Find N5 и Samsung Galaxy Z Fold 6, сравнивая складки на их дисплеях или их отсутствие, как в случае с Oppo.

Несмотря на тонкую конструкцию, телефон по-прежнему будет иметь большую батарею емкостью 6000 мАч, отчасти благодаря технологии кремниево-углеродных ячеек. Это обеспечивает более высокую относительную емкость и долговечность по сравнению с литий-ионными батареями, доступными в большинстве телефонов, продающихся сегодня. Find N5 также будет иметь мощный и эффективный процессор Snapdragon 8 Elite, 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку и улучшенную защиту от пыли и воды IPX9.

Oppo Find N5 должен выйти в Китае и на других мировых рынках 20 февраля.