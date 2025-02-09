Призрачный кашель или кашель от насекомых? Игроки Civilization 7 заметили странные звуки во время смены эпох. Пока фанаты улыбаются по этому поводу, Firaxis планирует обновления для улучшения пользовательского интерфейса и игровой механики.

Тема на Reddit вызвала обсуждение в сообществе Civilization 7: игроки заметили необычные звуки во время смены эпох, включая кашель, хрюканье и звуковые эффекты боя на мечах. Сначала многие задавались вопросом, могут ли звуки исходить из других приложений.

Теперь издатель 2K официально высказался: эти странные звуки на самом деле исходят из главного меню игры и случайно воспроизводятся на экране смены эпох. Помимо кашля и шелеста тканей, можно услышать обрывки речи или бормотание вождей.

Хотя многие игроки находят этот глюк довольно забавным, Firaxis в любом случае обещает дальнейшие корректировки Civilization 7. В недавнем сообщении в блоге разработчики признали, что игра получила неоднозначные отзывы. Планируемые обновления направлены на улучшение пользовательского интерфейса, оптимизацию читаемости карты и предоставление новых функций, таких как многопользовательский режим hotseat. Нам придется подождать и посмотреть, исчезнет ли "кашляющий эффект" в ближайшее время или останется странным пасхальным яйцом.