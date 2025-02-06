Но пока не хочет раскрывать подробности.

Как это часто бывает, основой для этого служит квартальный отчет EA и последующее обсуждение с аналитиками, с которыми можно ознакомиться на сайте Seeking Alpha. В нем среди прочего говорится, что эта новость является "важнейшим шагом на пути к выпуску Battlefield в 2026 финансовом году". Здесь важно то, что финансовый год EA "26" длится с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года. Если взглянуть на историю релизов шутеров Battlefield, то реалистичной датой выхода можно считать октябрь или ноябрь 2025 года.

Но тогда возникает вопрос, почему EA сразу не упоминает календарный 2025 год. Причина проста: EA хочет сохранить определенную степень гибкости. На вопросы о возможном конкуренте и сроках выхода Battlefield 6 глава EA отвечает уклончиво. У шутера есть "значительное количество времени", и он будет готов в 2026 финансовом году. Однако возможно "в этом году произойдут некоторые события, которые заставят нас по-другому спланировать сроки выхода на рынок".

По словам руководителя EA, последние две игры Battlefield "не получили большого одобрения и были восприняты значительной частью мирового сообщества как неадекватные". Чтобы избежать "определенной степени беспокойства в основном сообществе по поводу того, каким будет Battlefield", разработчики намерены "очень тесно сотрудничать с игроками".

Без шумихи это не работает. Генеральный директор EA Уилсон обещает, что "это будет самая большая Battlefield, которую мы когда-либо создадим, или по крайней мере, которую мы создали до сих пор. Она обладает невероятным размахом, как с точки зрения широты и глубины игрового процесса, так и с точки зрения способов, которыми вы можете играть в эту игру".

Еще в сентябре 2024 года EA представила превью пока еще безымянной Battlefield "6". Так что возвращение к современному сеттингу, как в Battlefield 3 и 4, - дело решенное. Кроме того не вернутся две функции, которые активно рекламировались в Battlefield 2042, но в конечном итоге так и не были полностью приняты сообществом: с одной стороны карты на 128 игроков, а с другой стороны специалисты заменившие классы персонажами со специальными способностями. Меньшие карты "старой школы" с максимальным количеством игроков 64 указывают на то, что основное внимание уделяется эпохе Battlefield 3 и 4.