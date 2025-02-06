Хотя рынок видеокарт и специализированных чипов для игровых консолей переживает не лучшие времена, аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта продолжает оставаться ключевым.

Подразделение высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (ИИ) в центрах обработки данных стало главным источником дохода компании AMD и продолжает стремительно развиваться.

Еpyc и Instinct демонстрируют впечатляющий рост почти на 69 процентов, в то время как игровое направление становится самым малочисленным сегментом бизнеса AMD.

В прошлом, 2024 финансовом году, AMD удалось достичь общей суммы в 12,6 миллиардов долларов от своего подразделения центров обработки данных, а также установить новый рекорд в клиентском бизнесе с показателем 7,1 миллиарда долларов. Однако, когда речь заходит об игровых видеокартах и специальных чипах для Playstation 5, Playstation 5 Pro, Xbox Series X|S и Steam Deck, цифры выглядят скромнее — только 2,6 миллиарда долларов.

Тем не менее, прошедший финансовый год и его четвертый квартал были исторически успешными, каждый раз демонстрируя новые рекордные продажи.

По словам генерального директора Лизы Су, которая официально анонсировала две видеокарты RDNA 4 Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, в начале марта она ожидает лучших показателей в среднесрочной перспективе благодаря новому оборудованию. В клиентском бизнесе ожидается, что Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D также обеспечат будущую прибыль и сохранят динамику.

Помимо увеличения общего объема продаж на 24 процента в годовом исчислении, прибыль и маржа также значительно выросли как в четвертом квартале, так и за весь 2024 финансовый год.

Разбивка результатов по сегментам еще раз наглядно демонстрирует, что центры обработки данных занимают в компании однозначно первую позицию, тогда как клиенты находятся на втором месте. Игорный бизнес оказался на последнем месте.

Согласно прогнозам на первый квартал 2025 года, AMD ожидает сохранения высоких продаж и прибыли, которые снова будут обусловлены HPC, ИИ и центрами обработки данных.

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