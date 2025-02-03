По оценкам Nvidia, ее текущая топовая модель Blackwell, Geforce RTX 5090 с графическим процессором GB202, явно опережает конкурирующую модель AMD Radeon RX 7900 XTX в ускорении искусственного интеллекта с помощью DeepSeek LLM (DeepSeek R1) в тестах производительности ИИ. Ожидается, что пиковый прирост производительности составит целых 124 процента.
В моделях Distill Qwen 7b и Distill Llama 8b видеокарта Geforce RTX 5090 достигает скорости более 200 токенов в секунду, в то время как конкурирующий продукт с трудом достигает даже 100 токенов в секунду. В своем блоге Nvidia обсуждает использование DeepSeek R1 на домашних настольных ПК и предоставляет соответствующие материалы.
AMD также считает себя в этом отношении в выгодном положении, о чем свидетельствуют результаты бенчмарков компании с видеокартой Radeon RX 7900 XTX.