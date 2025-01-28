AMD Epyc 4004 может стать инсайдерской находкой для настольных ПК.

Компания Zed Up протестировала Epyc 4464P, который в настоящее время доступен по цене 289 евро и, имея в общей сложности 12 процессорных ядер Zen 4, примерно эквивалентен Ryzen 9 7900.

"Сегодня мы тестируем AMD Epyc 4464P, который я купил всего за 270 €. На самом деле это Ryzen 9 7900, но на момент трансляции он стоил 350 евро!" - Клеменс Гефген, Zed Up.

Клеменс Гефген управляющий директор Zed Up UG, демонстрирует в своем видео на YouTube, что Epyc 4464P, представитель всех Epyc 4004, которые также доступны с 3D V-Cache, может использоваться на стандартной материнской плате AM5, такой как MSI MAG. X670E Tomahawk WIFI работает со всеми функциями настольного компьютера.

PBO, EXPO и XMP, а также все настройки материнской платы работали так, как и ожидалось от настольных процессоров серии Ryzen 7000 (Raphael).

AMD позиционирует серверные процессоры серий Epyc 4004 и 4004X ниже серий Epyc 9004 (Genoa), Epyc 9004X (Genoa-X) и Epyc 8004 (Siena). AMD уделяет особое внимание эффективности и производительности на ватт и позиционирует себя на фоне конкурирующих продуктов серии Intel Xeon E-2400 (Raptor Lake).

Дополнительную иформацию смотрите на официальной странице продукта, а полные технические характеристики Epyc 4004/4004X - в официальном техническом описании.