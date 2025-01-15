Популярное смарт-кольцо теперь доступно в размерах от 5 до 15, хотя доступность цветов (по размеру) будет зависеть от рынка.

На этой неделе Samsung объявила, что Galaxy Ring также будет доступно в размерах 14 и 15. Ранее кольцо было доступно только в размерах от 5 до 13. Samsung заявляет, что не все цвета (Titanium Black, Titanium Silver, и Titanium Gold) будут доступны на всех рынках, поэтому обязательно проверьте ваш местный сайт Samsung для получения подробной информации.

Начиная с начала февраля Galaxy Ring будет продаваться еще в 15 странах, а именно на Кипре, в Чехии, Греции, Венгрии, Израиле, Японии, Малайзии, Маврикии, Новой Зеландии, Сингапуре, Словакии, Южной Африке, Тайване, Вьетнаме и Замбии. Точные даты доступности конечно будут отличаться. Всего кольцо будет доступно на 53 рынках.

Один из аспектов, который Samsung не затронула в своем объявлении, заключается в том, будут ли кольца большего размера иметь более крупные батареи, а значит и более длительное время автономной работы. Как таковые кольца Galaxy Ring 12 и 13 размера обладают дополнительной выносливостью (до дня) благодаря более крупным ячейкам батареи по сравнению с меньшими размерами. За время использования Galaxy Ring журналисты обнаружили, что время автономной работы у него выдающееся.

Samsung также воспользовалась возможностью объявить об обновлении приложения Samsung Health, специально разработанного для Galaxy Ring. Новые дополнения включают отчет об условиях сна, руководство по времени сна и трекер осознанности.

Samsung Galaxy Ring стоит от 400 долларов. Часть процесса заказа включает отправку Samsung вам бесплатного набора для определения размера (в отличие от новой цифровой версии от Circular), и предложение заключается в том, чтобы вы примеряли свой предпочтительный размер в течение нескольких дней, прежде чем окончательно определиться с размером. Это необходимо для учета изменений диаметра вашего пальца в течение дня и недели из-за диетических, медицинских и экологических факторов.