В разрешениях Full HD, WQHD и 4K/ UHD Geforce RTX 4070 Ti Super кое-где может уступить, но Geforce RTX 4080 Super все равно намного опережает графический ускоритель AMD.

Результаты тестов были опубликованы на форуме Chiphell, известном своими контактами в кругах китайских OEM-производителей. Видеокарте AMD Radeon RX 9070 XT пришлось проявить себя в разрешениях Full HD ("1080p"), WQHD ("1440p") и 4K/UHD ("2160p") в ролевых играх Cyberpunk 2077 и Black Myth: Wukong с трассировкой лучей.

В тестах, которые, как утверждается, проводились в разрешении без масштабирования, AMD Radeon RX 9070 XT превосходит Nvidia Geforce RTX 4070 Ti Super в Black Myth: Wukong и отстает всего на 2–10 процентов от Geforce RTX 4080 Super. В Cyberpunk 2077, который также является настоящей "витриной" для видеокарт Geforce, 4080 Super выходит вперед.

AMD также уже объявила, что производительность Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 будет выше, чем предполагают слухи и ранее просочившиеся результаты тестов. Это означает, что пользователи должны получить более высокую производительность, чем предполагалось в ранее известных утечках о видеокартах с RDNA 4.

Трудно сказать, как именно следует классифицировать это утверждение. Уже несколько недель ходят слухи, что AMD Radeon RX 9070 XT может сравниться с Geforce RTX 4080 по производительности трассировки лучей, в то время как чистая растровая производительность будет находиться только между Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX. Все еще существует большая неопределенность относительно цен и даты выпуска, и в настоящее время говорят, что геймерам придется дождаться презентации AMD.