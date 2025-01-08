Заявления о производительности новых технологий - это логически выбранные сценарии со стороны Nvidia.

Бесспорно Nvidia вкладывает много времени в разработку этих технологий и это также отражается на цене оборудования.

Благодаря последнему поколению тензорных ядер и дальнейшему развитию DLSS, Nvidia теперь может генерировать до трех промежуточных изображений из изначально сгенерированного изображения, а также требует меньше памяти. На момент запуска будет поддерживаться 75 игр - и их число будет расти. DLSS поддерживается целым рядом игр разного уровня и результаты в целом, оцениваются как достойные.

Благодаря DLSS MFG Nvidia обещает до 240 кадров в секунду при разрешении 2160p на Geforce RTX 5090 даже при выполнении сложных задач рендеринга. Компанией был выбран пример из Cyberpunk 2077, который изначально выдавал 27 кадров, с DLSS 2 - 71 кадр, с DLSS 3.5 - 142 кадра и с DLSS 4 - 243 кадра в секунду.

Для этого Nvidia значительно увеличивает количество тензорных ядер в Blackwell. Например у Geforce RTX 5090 - 3352 AI TOPS, а у RTX 4090 - 1321 AI TOPS (+153%). Однако прирост производительности превышает количество реально установленных ядер - оно на 33% больше.



