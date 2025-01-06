Расширенный объем видеопамяти графической карты также подтверждается картонной упаковкой.

Карта выделяется массивной 3,5-слотовой системой охлаждения с тремя осевыми вентиляторами и предлагается с заводским разгоном. Благодаря огромному GPU, который будет использоваться на Geforce RTX 5090 GB202-3XX-A1 с 21760 ядрами CUDA, и 32 ГБ GDDR7 графической памяти, топовая модель оставляет своего прямого предшественника Geforce RTX 4090 далеко позади.

Не позднее 7 января 2025 года главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуан будет представлять Geforce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070 на CES 2025.