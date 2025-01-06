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Niko4123
Need for Speed: Underground 2 великолепен благодаря Unreal Engine 5
Фанатский ремейк теперь впервые выпущен в виде игровой демо-версии и может быть опробован кем угодно.

Гоночная игра Need for Speed: Underground 2 от Electronic Arts, выпущенная 9 ноября 2004 года для ПК, Playstation 2 и Microsoft Xbox, получает фанатский ремейк на основе текущего движка Unreal Engine 5. Первая играбельная демоверсия от разработчика 2Unreal5Underground теперь доступна. Следует учитывать тот факт, что фанатский ремейк - это во многом индивидуальный проект разработчика.

Заявленная цель фанатского ремейка - заметно отшлифовать уже сильно устаревшую графику гоночной игры с открытым миром, получившей высокую оценку среди фанатов серии, сохранив при этом ее графический стиль. В первую очередь следует обратиться к поклонникам этой игры, которые были играли в нее в 2004 году.

Игровую демо-версию можно загрузить непосредственно с официального канала разработчика в Discord. Ожидается, что полная игра будет сиять великолепием Unreal Engine 5 и будет доступна в этом году.

#unreal engine 5 #need for speed: underground 2
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