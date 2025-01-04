PowerColor опубликовала пару изображений на сайте социальных сетей.

Это не так уж и много, но это наверняка кастомный вариант Red Devil Radeon RX 9070 XT. Что касается деталей, все, что мы можем разглядеть, это система охлаждения с тремя вентиляторами и несколько грубых углов. Есть также светящаяся, ярко-красная задняя часть, но это вероятно просто декор с рендерами.

Есть еще один тизер (встроенный выше), в котором PowerColor пишет: "Когда вы смотрите в бездну, бездна светится красным в ответ. Вы готовы встретиться со взглядом бездны?". На вопрос, сохранит ли линейка продуктов ARGB, PowerColor ответили положительно.

Технически на этой фотографии изображена задняя пластина для Red Devil Radeon RX 9070 XT. Придется подождать еще несколько дней, чтобы увидеть, что из этого выйдет, но ходят слухи, что Radeon RX 9070 XT будет основана на графическом процессоре AMD Navi 48 XT с 4096 шейдерными блоками и 16 ГБ памяти GDDR6, подключенной к 256-битной шине, что обеспечит пропускную способность памяти чуть более 642 ГБ/с.