которые будут представлены на выставке CES 2025

Один из них — знакомый концепт четырехдверного автомобиля в форме пули, который многие видели на выставке CES 2024, а другой - новый дизайн возможно указывающий на электромобиль-внедорожник или минивэн. Эти автомобили построены на платформе Honda 0 Series и также представят новую фирменную операционную систему для транспортных средств компании.

По словам Honda, когда концепт Honda 0 Series Saloon был впервые представлен на выставке CES 2024, компания хотела подчеркнуть, что ее будущие проекты электромобилей будут иметь низкую посадку, сидя очень низко к земле. С этим последним объявлением похоже, что Honda придерживается этого курса, сохраняя оба прототипа гладкими и низкими.

На размытых фотографиях мы можем различить силуэт и задние фонари автомобилей. Автомобиль слева скорее всего является прототипом концепта Saloon, возможно, с доработками, чтобы сделать его более удобным для производства. Honda смогла объединить пространство и электромобильную трансмиссию, используя уникальные методы компоновки и новый более тонкий аккумулятор. Фактически линия крыши Saloon (140 см) на 5 см ниже, чем у текущего Accord.

Автомобиль справа названный Space-Hub, также довольно интересен. Его дорожный просвет по-прежнему невысокий, но выше чем у модификации Saloon, что указывает на некий внедорожник (в духе Hyundai Santa Fe), или возможно минивэн типа Odyssey. Поскольку текущий Odyssey приближается к концу своего жизненного цикла есть ожидания, что Honda предложит гибридную или полностью электрическую замену, чтобы лучше конкурировать с другими марками.

В отличие от внедорожника Honda Prologue EV, который разделяет платформу с GM, автомобили серии 0 будут построены на новой платформе Honda. Компания ожидает, что модели Honda серии 0 начнут производиться к 2026 году, чтобы отстаивать видение компании о новой линейке продуктов вместе с обещанием нулевых выбросов. Каждая модель со спортивными уникальными функциями (такими как рулевое управление по проводам), но будет объединена новой ОС автомобиля, а также технологией автономного вождения.