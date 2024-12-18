Samsung Galaxy S25: дата премьеры, цветовые решения и чего ожидать

По данным DSCCRoss на X, самой популярной цветовой гаммой для Galaxy S25 Ultra станет Titanium Black, а самой редкой - Titanium Pink Gold. Вот краткий список доступных цветов Ultra (по объему):

Согласно новой подсказке от @sondesix на X, презентация S25 состоится в Сан-Хосе 22 января в 18:00 по Гринвичу. На мероприятии будут представлены стандартные Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra и возможно на сцене будет представлен тизер гарнитуры XR. В списке заметно отсутствует S25 Slim, но в последнее время ходят слухи о выпуске конкурента iPhone 17 Air в апреле.

На первый взгляд новая серия S25 может показаться незначительной переделкой предыдущих поколений, но новые телефоны знаменуют собой переход к более плоскому дисплею со слегка изогнутыми углами. Сам дизайн будет чистым и без излишеств, как и у старой серии S, но его должно быть легче держать и управлять им в руке.



Все S25 получат значительно более мощный и эффективный Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC, модернизированный сверхширокоугольный сенсор камеры (остальное по сути останется прежним) и увеличенный объем оперативной памяти для обработки функций генеративного ИИ. Однако некоторые изменения подверглись пристальному вниманию: хотя S25 будет технически поддерживать протокол беспроводной зарядки Qi2, говорят, что он не будет встроен в устройство, а будет интегрирован в чехол-аксессуар MagNet, вероятно за дополнительную плату.