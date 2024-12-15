Есть сообщения о проблемах с установкой и производительностью. Причиной замедления работы процессора может быть ошибка в планировщике.

Даже спустя два с половиной месяца после официального релиза Windows 11 24H2 проблемы с операционной системой все еще существуют. А с обновлением KB5048667, выпущенным 10 декабря, ситуация по-видимому снова ухудшается. Оно было предназначено лишь для того, чтобы закрыть бреши в безопасности и внести небольшие изменения в операционную систему. Согласно Windows Latest в последнем обновлении появились новые неприятности.

На сайт поступили сообщения от нескольких пользователей, у которых обновление KB5048667 либо устанавливалось очень медленно, либо его вообще невозможно было установить. Проблема по-видимому затрагивает как системы x86, так и ARM, хотя конечно она затрагивает не всех пользователей. Здесь пока невозможно выявить закономерность.

К сожалению, ситуация также неясна, когда речь идет о проблемах с производительностью, о которых сообщают некоторые пользователи. Версия KB5048667 иногда снижает производительность процессора. Проблема по-видимому возникает если компьютер не перезагружался в течение некоторого времени. В таких играх, как Roblox или League of Legends, производительность падает - появляются подтормаживания.

Ситуацию можно ненадолго улучшить с помощью перезапуска, но заикание через некоторое время возобновляется. Вполне возможно, что планировщик здесь вызывает проблемы. Согласно данным Windows Latest, одна из возможностей заключается в том, что операционная система иногда отдает слишком низкий приоритет приложениям (например некоторым играм) и поэтому не выделяет достаточно вычислительного времени. Однако это не точно, из-за отсутствия официального подтверждения от Microsoft. Соответственно официального решения проблемы до сих пор нет. Если у вас возникли проблемы с производительностью и вы не можете дождаться исправления, вам придется удалить затронутое обновление вручную.