На самом деле это не очень хороший результат, но это предварительное оборудование, работающее на раннем программном обеспечении на тестовой платформе. Geekbench сообщает, что скорость передачи данных памяти составляет 1 994 МТ/с. Более ранние отчеты указывали, что Strix Halo был предназначен для использования с четырехканальной памятью LPDDR5X, работающей на скорости 8533 МТ/с. Результат Geekbench подтверждает работу четырех каналов, но скорость крайне низкая, что вероятно можно объяснить тем, что это тестовая платформа.
Ожидается, что производительность финального релиза чипа Strix Halo будет намного лучше.