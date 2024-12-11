Он имеет 16 ядер ЦП Zen 5, работающих на частоте до 5,1 ГГц, и массивный графический процессор Radeon, обеспечивающий оценку 67 004.

На самом деле это не очень хороший результат, но это предварительное оборудование, работающее на раннем программном обеспечении на тестовой платформе. Geekbench сообщает, что скорость передачи данных памяти составляет 1 994 МТ/с. Более ранние отчеты указывали, что Strix Halo был предназначен для использования с четырехканальной памятью LPDDR5X, работающей на скорости 8533 МТ/с. Результат Geekbench подтверждает работу четырех каналов, но скорость крайне низкая, что вероятно можно объяснить тем, что это тестовая платформа.

Ожидается, что производительность финального релиза чипа Strix Halo будет намного лучше.