Игроки Fortnite начинают замечать увеличение количества ботов, появляющихся в одном из режимов игры, недавно добавленном Fortnite OG.

Пользователь Reddit Ashcrafter06 опубликовал видеоклип на сабреддите игры, показывающий нескольких ботов, бегущих вместе в одном направлении, с комментарием: "Живая видеозапись миграции ботов с искусственным интеллектом в режим OG". Один пользователь ответил: "Чувак, почему я так смеялся над этим... это буквально просто куча ботов, бегущих по прямой, и все же я начал смеяться до упаду... мое чувство юмора испорчено".

Однако не все в сообществе не обеспокоены внедрением ботов в игровой режим OG. Один пользователь ответил довольно резко: "к черту ботов", что было поддержано другим пользователем, который заявил: "Серьезно! В OG было так весело играть исключительно с реальными игроками, независимо от их уровня игры".

Epic в значительной степени опирается на ботов для заполнения матчей, как способ гарантировать, что всегда есть полное парти, что также дает новым игрокам более легкий путь в игру, чтобы их не уничтожили опытные игроки. Однако с добавлением такого количества игровых режимов Epic неизбежно столкнется с проблемами из-за постоянно растущего числа ботов, поскольку пул игроков растянут по типам игр.

Возможно Epic пора пересмотреть количество игровых режимов, доступных одновременно, или по крайней мере сократить количество ботов, иначе они рискуют потерять часть своей игроков, поскольку их раздражает рост числа ботов.