Intel уже сообщала о проценте дефектов менее 0,4 дефектов на квадратный сантиметр. Это довольно хорошие показатели для передовой технологии изготовления процессоров.

Идея заключается в том, что Broadcom якобы была разочарована низким выходом годных чипов по процессу Intel, а газета в Корее сообщила, что выход годных функциональных кристаллов составляет около 10%. В газете не упоминаются конкретные чипы, которые выдавали такой низкий выход годных, или насколько они были большими, а без этой важной части информации это на самом деле ничего нам не говорит - даже если мы принимаем цифру "10%" за чистую монету.

Есть много причин не делать этого, но главная из них - это тот факт, на который указал сам бывший генеральный директор Пэт Гелсингер. Пэт правильно отмечает, что говорить о выходе годных чипов в процентах вообще не имеет смысла, если вы не говорите о конкретном кристалле. Нужно говорить о плотности дефектов.

Именно поэтому Intel использовала этот показатель, говоря о достигнутой плотности дефектов на техпроцессе 18A. Еще в сентябре компания заявила, что достигла 0,4 дефектов на см². Как отмечает доктор Ян Катресс, это всего лишь 8% выхода годных, если ваш кристалл размером с NVIDIA Blackwell. Однако, если ваш чип намного меньше, например тот, что вы найдете в смартфоне или ноутбуке, это скорее 65% выхода годных кристалов.

Отвечая на тот же твит, что и Гелсингер, Ян Катресс отмечает, что по тем же показателям, по которым TSMC заявляет о 60%-ном выходе годных чипов для своего 2-нм техпроцесса, 18A от Intel показывает 99%-ный выход годных кристалов. Конечно это касается крошечных тестовых чипов, которые мало похожи на розничные процессоры, но в этом-то и суть - указание выхода годных кристалов в процентах абсолютно бессмысленно без конкретного контекста.

Гелсингер никогда не комментировал бизнес, используя свои личные аккаунты будучи генеральным директором, но возможно он начнет больше говорить сейчас, когда он ушел из Intel (вынужденно по некоторым данным).