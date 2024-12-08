По словам компании цена обусловлена тем, что этот план "требует значительно больше вычислений для обеспечения этих возможностей".

ChatGPT Pro будет предлагать неограниченный доступ к нескольким моделям компании, включая o1, o1-mini, GPT-4o и Advanced Voice. Хотя основной причиной подписки станет недавно доступный режим Рro, который представляет собой "версию o1, которая использует больше вычислений для более интенсивного мышления и предоставления еще лучших ответов на самые сложные проблемы". Она описывается как "исследовательский интеллект", нацеленный на инженеров и исследователей.

Глядя на данные, опубликованные OpenAI, трудно сказать, стоит ли это столь резкого повышения цены. Хотя новая модель Рro-mode работает лучше, чем модель o1 при использовании более строгих оценок компании, она не работает в 10 раз лучше, чем модель o1. OpenAI вероятно делает ставку на организации, которые хотят максимизировать производительность, не останавливаясь из-за дополнительных затрат.