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Niko4123
Начался бета-тест One UI 7 от Samsung на базе Android 15 с обновлениями AI для устройств Galaxy S24
Бета-тестирование доступно в США, Великобритании, Германии, Индии, Корее и Польше.

Эта версия программного обеспечения Samsung основана на Android 15, но вы никогда не узнаете об этом из-за всех дизайнерских причуд Samsung. Samsung преуменьшает значение базовой версии Android, предпочитая сосредоточиться на изменениях, которые она вносит в оболочку One UI. Например в One UI 7 есть еще больше функций Galaxy AI. Инструмент помощи при письме теперь можно вызвать в любом месте, где есть выделяемый текст. Просто выделите, нажмите кнопку AI и выберите инструмент, например "Сводка", из появившегося всплывающего окна. Обновление также добавляет запись звонков с автоматическими расшифровками.

One UI 7 также добавляет функцию на экран блокировки под названием Now Bar. Она находится в нижней части экрана, предлагая быстрый доступ к выбранным действиям по всему телефону. Похоже, что это в основном текущие функции, такие как таймеры, воспроизведение музыки, диктофон и многое другое. Samsung утверждает, что это "преобразит использование экрана блокировки", но неясно в какой степени эта функция будет работать, если вы решите не использовать встроенные приложения Samsung.

Samsung также обещает упрощенный домашний экран, более чистые виджеты и множество настроек пользовательского интерфейса. В частности, быстрые настройки начинают выглядеть очень похожими на интерфейс центра управления iPhone. С положительной стороны One UI 7 наконец-то имеет вертикально прокручиваемую папку приложений в качестве опции. Ранее телефоны Samsung использовали интерфейс папки приложений из стороны в сторону, что почти уникально для телефонов Android. Однако это не все хорошие новости. Samsung странным образом решила добавить водяной знак "Secured by Knox" в нижнюю часть панели приложений, напоминая пользователям о своей платформе безопасности каждый раз, когда они ищут приложение.

One UI 7 доступна для тестирования на серии Galaxy S24 через приложение Samsung Members. Просто подпишитесь на тестирование, и ваше устройство получит обновление. Samsung не сообщила ничего конкретного о сроках выпуска финальной версии, но она ожидается в начале следующего года.

#samsung #android 15 #one ui 7
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