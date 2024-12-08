Пока батарея может обеспечить лишь очень небольшое количество энергии, порядка милливатт.

Технология батарей была разработана исследователями Бристольского университета, работающими в сотрудничестве с Управлением по атомной энергии Великобритании, и она использует "небольшие количества углерода-14", надежно заключенные во внешнюю структуру алмаза. Это тот же изотоп углерода, который используется для радиоуглеродной датировки.

В пресс-релизе технология сравнивается с солнечной панелью, но вместо использования света для создания электричества, батарея генерирует низкие уровни электроэнергии путем преобразования свободных электронов, высвобождаемых при радиоактивном распаде углерода-14. Период полураспада углерода-14 составляет около 5700 лет, поэтому устройство работающее на нем, действительно может прослужить тысячелетия.

В пресс-релизе Бристольского университета не приводятся точные цифры относительно того, сколько энергии может вырабатывать одна из этих батарей, но похоже для некоторых устройств этого достаточно. Исследователи приводят несколько примеров того, какие типы устройств могут питаться таким образом: медицинские устройства, такие как глазные имплантаты и слуховые аппараты, а также кардиостимуляторы, но они также могут быть полезны в экстремальных условиях, где очень сложно заменить типичные технологии батарей. Это необходимо около полюсов или в космосе.

Очевидно, что батарея которая вырабатывает такое небольшое количество энергии, не изменит способ использования нами бытовой электроники и вряд ли найдет применение в автомобильной промышленности, но она может произвести революцию в некоторых отраслях благодаря своей чрезвычайной долговечности.