Эта проблема особенно сильно ударила по людям, заказавшим iPhone у AT&T,согласно отчету CNET.

Это предполагает возможность того, что кто-то имеющий доступ к информации о доставке, продает эти данные. Однако до сих пор, источник не найден.

Проблема усугубляется тем фактом, что AT&T не требует подписи для посылок, содержащих iPhone. Поскольку большинство водителей-курьеров невероятно заняты в это время года, неизбежно, что посылки будут оставлены на крыльце на виду. Это создает идеальную возможность украсть товар до того, как хозяин сможет его забрать.

Любой, кто совершает покупки в Интернете в этом году, должен предпринять несколько простых шагов, чтобы предотвратить это. Один из вариантов - оформить доставку дорогого товара другу или члену семьи, который сможет получить посылку. Другой вариант - оформить доставку по месту работы. Наконец, отслеживание входящих посылок и немедленная проверка порога после доставки также помогут.

В то же время, выбор получения онлайн-заказа в магазине продавца может быть лучшим вариантом, чтобы избежать этой головной боли.