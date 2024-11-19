Это быстрый 27-дюймовый монитор с частотой обновления 480 Гц и разрешением QHD (2560x1440), и в теории разъем DisplayPort 2.1 должен обеспечивать пропускную способность 80 Гбит/с для полного использования возможностей монитора.

В любом случае, так указано на странице продукта. А вот где все становится запутанным, так это в сопроводительном пресс-релизе. В нем указано, что "DisplayPort 2.1 обеспечивает увеличение пропускной способности на 67% по сравнению с DisplayPort 1.4, что означает, что он может поддерживать более высокие разрешения и частоты обновления".

DisplayPort 1.4 поддерживает максимальную пропускную способность 32,4 Гбит/с. Как заметили и указали сотрудники из TFTCentral, заявление LG о 67%-ном увеличении максимальной пропускной способности DisplayPort 1.4 по-прежнему составляет всего 54 Гбит/с.

Это может быть опечатка, плохая математика или просто недопонимание со стороны маркетинговой команды LG. Но какова бы ни была причина расхождения, она важна. Доступ к полной пропускной способности DisplayPort 2.1 в 80 Гбит/с означает возможность запускать UltraGear GX7 с его собственным разрешением (1440p) и частотой обновления (480 Гц) без использования Display Stream Compression (DSC).

Это в основном спорный вопрос, из-за отсутствия потребительских видеокарт с поддержкой DisplayPort 2.1. Однако это может измениться с появлением на горизонте моделей следующего поколения от AMD и NVIDIA (а также Intel), хотя нам придется подождать и посмотреть. Тем не менее, с точки зрения геймеров, это спецификация, рассчитанная на будущее (в той степени, в которой это возможно).

В этом дисплее есть много того, что может понравиться. Это OLED, что означает, что вы должны ожидать высокой точности цветопередачи (LG заявляет о 98,5% охвате цветового пространства DCI-P3). Он быстрый с малым временем отклика при загрузке (0,03 мс, что является еще одним преимуществом OLED). Он поддерживает HDR и сертифицирован как FreeSync Premium Pro, так и G-SYNC, независимо от того, используете ли вы поддерживаемую видеокарту Radon или GeForce. LG UltraGear GX7 доступен для предварительного заказа за $999,99.