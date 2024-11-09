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Niko4123
Материнская плата Gigabyte X870I Aorus Pro Ice для компактных игровых ПК Ryzen
Новая Aorus X870I Pro Ice от Gigabyte отказывается от темной цветовой гаммы в пользу белого мотива.

Оговорка в том, что поскольку это материнская плата меньшего размера, то возможно, будет не на что смотреть, если вы установите внутрь много игрового оборудования. Тем не менее, некоторые части платы неизбежно будут выступать, например панель ввода-вывода.

Помимо эстетики, X870I Aorus Pro Ice основан на чипсете AMD X870 с поддержкой процессоров серии Ryzen 9000 последнего поколения, а также других чипов Socket AM5 (LGA 1718). Это означает, что вы можете собрать мощный игровой ПК на AMD Ryzen 7 9800X3D, а также широкого спектра других процессоров.

Одним из компромиссов с такой платой mini-ITX является то, что вы получаете только два слота DIMM. К счастью производители памяти начали выпускать более емкие модули памяти, и эта плата поддерживает до 128 ГБ (2x64 ГБ) памяти DDR5-8800.

Для видеокарты имеется один полноразмерный слот PCI Express 5.0 x16, представляющий собой цельную конструкцию, которая крепится к задней пластине для  размещения более тяжелых графических процессоров. Gigabyte называет это PCIe UD Slot X, и он также включает внутреннюю прокладку (резиновую полоску) для предотвращения потертостей печатной платы вашей видеокарты.

Другие особенности включают два слота M.2 (1x PCIe 5.0 спереди и 1x PCIe 4.0 сзади) с безвинтовой конструкцией крепления, два порта SATA 6 Гбит/с, поддержку Wi-Fi 7, порт LAN 2,5 Гбит/с для проводных подключений и щедрые возможности подключения ввода-вывода сзади, которые состоят из:

1 x кнопка Q-Flash Plus

1 x порт HDMI

2 x разъема для антенны (2T2R)

1 x порт USB4 USB Type-C (DisplayPort)

1 x порт USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 2

2 x порта USB 3.2 Gen 2 Type-A

2 x порта USB 3.2 Gen 1

2 x порта USB 2.0/1.1

1 x порт RJ-45

2 x аудиоразъема

Также имеются различные разъемы для дополнительных возможностей расширения и для различных типов установок охлаждения, а также перемычка сброса BIOS, перемычка очистки CMOS, разъем для обнаружения проникновения в корпус и несколько других мелочей.

Gigabyte X870I Aorus Pro Ice выглядит как многообещающий вариант материнской платы для продвинутых пользователей и геймеров, которые хотят собрать мощную компактную систему. Пока видели ее только в списке B&H Photo, где она доступна по специальному заказу за 299,99 долларов, с ожидаемой доступностью через 6-10 недель.

#gigabyte #aorus pro ice
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