Ранее на версии Windows работающей на процессорах на базе Arm отсутствовала поддержка важных инструкций SIMD, включая как AVX2, так и оригинальный AVX.

Эта проблема теперь решена по крайней мере по словам Microsoft. В сообщении в блоге Windows Insider компания сообщает, что Windows 11 Insider Preview Build 27744 включает в себя крупное обновление функций Prism, которое обеспечивает поддержку как AVX, так и AVX2, а также дополнительные инструкции, такие как FMA, BMI, F16C, XSAVE/OSXSAVE, RDRAND и другие.

Как только это обновление станет общедоступным, пользователи на компьютерах Windows на базе Snapdragon смогут запускать программное обеспечение x86 Windows, требующее этих наборов инструкций. Это позволит приложениям, которые раньше не были совместимы, начать работать, хотя Microsoft отмечает, что только приложения x64 могут использовать эти функции ЦП. Старые 32-разрядные приложения x86 не будут их обнаруживать, и это будет применяться (например) к играм и другим приложениям, которые используют 32-разрядный лаунчер для обнаружения функций ЦП.

Новый инструмент CoreInfo64 показывает функции ЦП в окне терминала.

Очень немногие настольные приложения на самом деле требуют поддержки AVX, и большинство из них имеют собственные сборки Arm. Однако недавние игры для ПК начали использовать AVX, поскольку эта функция ЦП обеспечивает значительное ускорение определенных типов обработки игр, особенно физики. Журналисты обнаружили множество игр, которые просто не запускаются на их машинах Snapdragon из-за требования AVX.

Игры, которые не работали на устройстве Galaxy Book4 Edge, многие из которых должны работать сейчас.

Однако Microsoft не упоминает о производительности. Инструкции AVX обеспечивают чрезвычайно плотные вычислительные операции и процессоры Snapdragon от Qualcomm имеют собственные векторные вычислительные блоки, которые должны быть способны обрабатывать тот же тип математики, но неясно, оказывает ли процесс трансляции пагубное влияние на производительность.