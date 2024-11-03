Официальный старт продаж всего через несколько дней.

В рамках "Технической презентации PS5" в сентябре Sony представила Playstation 5 Pro. Более мощная консоль выйдет 7 ноября по цене 799 евро.

За несколько дней до официального релиза ритейлер Netgames опубликовал на своем канале в Instagram видео распаковки. Позже пост был удален, но пользователи сохранили клип и загрузили его на платформу Streamable. На видео вскрывается коробка Playstation 5 Pro и обсуждается содержимое.

В коробке пользователи видят кабель питания PlayStation 5 Pro, который является более узкой версией, чем кабель Playstation 4 Pro. В комплект также входят кабель HDMI и USB-C, а также контроллер PS5. После этого консоль можно будет вынуть из коробки. Дилеры отмечают, что расположение портов изменилось по сравнению с обычной PS5.

Наконец показано, как в Playstation 5 Pro можно вставить дополнительный дисковод. Консоль представляет собой цифровую версию, которая поставляется без привода. Однако это можно модернизировать. Обычно он продается за 119,99 евро в магазине Sony PS Direct, но в настоящее время они распроданы. Другие дилеры пользуются этим фактом и предлагают привод по завышенным ценам.