Бета-тест Monster Hunter Wilds, уже достиг пикового количества в 463 798 игроков.

Бесплатный бета-тест Monster Hunter Wilds, который является чем-то вроде ранней демоверсии, не просуществовал даже сутки, но уже достиг пикового количества игроков в 463 798 игроков. Это ставит ее выше новой Call of Duty: Black Ops 6, которая на данный момент достигла пика в 306 460 игроков. Это также ставит бета-версию MH Wilds сразу за рекордом мегахита Helldivers 2, который в начале этого года достиг 458 709 одновременных игроков.

Много разговоров вокруг Monster Hunter Wilds, по крайней мере среди игроков на ПК (которые сейчас составляют большую часть аудитории Capcom), было о довольно высоких системных требованиях ПК, особенно в отношении ЦП. Среди геймеров на ПК были некоторые опасения, что их старые машины Zen 2 могут не справиться с новой игрой. Из любопытства журналисты решили протестировать демоверсию на нескольких платформах.

Данные бенчмарка в основном сосредоточены на тестах производительности в самой требовательной к ЦП области, которую журналисты обнаружили в бета-версии, а именно в лагере, в котором вы оказываетесь после завершения сюжетной части бета-версии. В этой области много NPC, которые толпятся вокруг, что делает ее довольно тяжелой для процессора. Чтобы избежать узкого места GPU, журналисты провели тестирование с GeForce RTX 4080 в родном разрешении 1080p, но использовали предустановленные настройки "Ultra" для создания максимального объема нагрузки на CPU.

Как вы можете видеть, для некоторых старых CPU дела обстоят довольно плачевно. Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 5800X с трудом справляются с этой игрой на настройках Ultra, даже с жестко настроенной оперативной памятью с низкой задержкой. В частности, Zen 2 тяжело справляется с этой игрой - показатель в 33,9 FPS говорит сам за себя.

С другой стороны Ryzen 7 5800X3D блистает, поддерживая лучшее постоянство частоты кадров в группе и минимальную частоту более 60 FPS. На самом деле, он превосходит Core Ultra 9 285K в этом тестировании, что удивило журналистов.

Хотя обширное меню настроек в Monster Hunter Wilds имеет множество опций для игры, нигде не упоминается ни о какой трассировке лучей. Тем не менее, генерация кадров присутствует и игра предлагает вам включить ее при первом запуске, если у вас совместимая система. Журналисты также протестировали генерацию кадров DLSS, чтобы увидеть, как она влияет на частоту кадров:

На каждой отдельной машине включение генерации кадров DLSS дало огромный прирост производительности, но на некоторых системах это помогло больше, чем на других.

Monster Hunter Wilds основан на той же технологии движка, что и Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2 и недавние игры Resident Evil. Внутренний "RE Engine" Capcom уже хорошо известен своей большой нагрузкой, и хотя Monster Hunter Wilds не имеет такого же продвинутого набора функций рендеринга, как Dragon's Dogma 2, открытый мир этой игры по-прежнему очень требователен.

Если вы хотите поиграть в Monster Hunter Wilds в феврале, вам возможно стоит начать присматриваться к обновлениям центрального и графического процессоров, если у вас еще нет комплектующих текущего или предыдущего поколения, но вы можете точно узнать, как все работает, приняв участие в бета-тестировании, которое продлится все выходные и завершится 3 ноября.