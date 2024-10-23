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Niko4123
AMD может выпустить для Socket AM4 два новых процессора Ryzen 5000
Платформа AM4 выпущенная в сентябре 2016 года, по-прежнему актуальна в 2024 году и даже получает новые варианты процессоров.

Согласно сообщению на X пользователя Momomo_us, можно ожидать новые процессоры Ryzen 3 5300G и Ryzen 5 5600T для AM4, хотя для этого может потребоваться обновление BIOS. В прошлом AMD выпускала некоторые процессоры для энтузиастов, такие как Ryzen 5 5500X3D, эксклюзивно для MicroCenter, но эти чипы должны быть более распространены.

Ryzen 5600T будет 6-ядерным процессором, работающим на частоте 3,5 ГГц и иметь 65 Вт TDP. Ryzen 3 5300G скорее всего будет 4-ядерным с аналогичным 65 Вт TDP. Владельцы AM4 получили множество релизов процессоров задолго до того, как платформа была заменена более новой платформой AM5. Такие процессоры, как Ryzen 7 5800X3D, обеспечивают очень хорошую игровую производительность за эту цену.

Платформа AM4 остается популярной. С легкодоступной и дешевой оперативной памятью DDR4 стоимость платформы по-прежнему в целом превосходит более новую AM5. Хотя процессоры Ryzen, такие как Ryzen 9000 на AM5, демонстрируют хороший прирост производительности, для новых пользователей процесс принятия идет медленнее.

Хотя варианты AMD X3D остаются самым популярным выбором для геймеров, большинство процессоров в линейке AM4 по-прежнему могут похвастаться достойной производительностью.

#amd #socket am4 #ryzen 5000
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