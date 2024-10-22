Чтобы избежать этой участи, владельцам рекомендуется не оставлять Wii U без включения.

Если консоль слишком долго остается без питания, существует риск повреждения флэш-памяти. Если это произойдет, консоль отобразит сообщение об ошибке, касающееся проблемы с "системной памятью", вместе с кодом ошибки. Обычно это код 160-0103, хотя могут появиться и другие, включая код ошибки 160-2155. Независимо от кода, все они означают, что флэш-память консоли теперь повреждена.

Проблема связана с памятью NAND, которую Nintendo решила использовать в Nintendo Wii U. Хотя для поставки чипов использовались разные производители, их качество по-видимому сомнительное, поскольку Nintendo пыталась сэкономить деньги после того, как Wii U не смогла достичь уровня продаж своей предшественницы. По данным Retro Blast, у оригинальной партии консолей Wii U похоже было меньше проблем.

Единственный способ исправить это - вскрыть консоль Wii U и заменить чипы памяти, что потребует некоторых продвинутых навыков пайки. Кроме того, в интернет-магазине Voultar доступен комплект для восстановления NAND, который понадобится после установки новых чипов. Хотя это недорогая замена, она вероятно будет проблематичной, поскольку большинство пользователей не смогут ее выполнить.

Это досадная ситуация, поскольку многие консоли Wii U вероятно отправились в кладовки после выпуска Switch.