Что было подтверждено легкой установкой на существующий чехол iPhone 14.

Другие сходства включают использование той же камеры TrueDepth, расположение микрофонов и динамиков, а также расположение кнопок регулировки громкости на левой стороне устройства.

Однако Apple внесла некоторые небольшие изменения. Например iPhone SE 4 похоже имеет только одну заднюю камеру по сравнению с двумя стандартными камерами iPhone 14. Эта камера также кажется меньшей по сравнению с теми, которыми оснащен iPhone 14. Одним из изменений похоже является включение порта USB-C вместо порта Lightning, который использовался в iPhone 14.

Это обновление означает конец дисплеев размером менее 5 дюймов в линейке iPhone. Жаль, что у тех, кто предпочитает устройства меньшего размера, будет меньше выбора, но это был лишь вопрос времени, когда цены на более крупные дисплеи снизятся настолько, чтобы сделать их подходящими для массовых недорогих устройств.