По словам Amazon, цветной дисплей не идет в ущерб удобству просмотра.

Kindle и другие электронные книги такими замечательными делает то, что они легче для глаз при чтении текста по сравнению с ЖК-экраном. Amazon заявляет, что разработала 7-дюймовый дисплей Kindle Colorsoft "специально для чтения" и обещает "никаких резких бликов или интенсивного света обычного экрана с подсветкой".

Amazon заявляет, что вы можете увеличивать изображения, не беспокоясь о пикселизации. Новый Kindle Colorsoft также предлагает выбор между стандартными и яркими цветовыми стилями.

Помимо цветного дисплея, вы увидите 32 ГБ встроенной памяти, автоматически регулируемую переднюю панель, беспроводную зарядку, водонепроницаемость и до восьми недель работы от батареи. Это на четыре недели меньше, чем у Kindle Paperwhite и Scribe, но на две недели больше, чем у базовой версии Kindle.

Kindle Colorsoft Signature Edition доступен для предзаказа за $279,99. Выход запланирован на 30 октября 2024 года.