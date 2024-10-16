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Niko4123
Трейлер Destiny: Rising - научно-фантастического ролевого шутера для телефонов
Долгоиграющая франшиза Destiny получает мобильную версию благодаря партнерству Bungie и NetEase.

Destiny: Rising будет бесплатным шутером, который является частью официальной вселенной Destiny и будет включать как режимы PvE, так и PvP. Он выйдет как на устройствах Android, так и на iPhone. Это может быть хорошим стимулом для Bungie, поскольку студия столкнулась с различными трудностями, включая увольнения, после того, как ее приобрела Sony.

NetEase будет заниматься как разработкой, так и изданием Destiny: Rising. Компания заявляет, что это будет "совершенно новое приключение в альтернативной временной линии Destiny, исследующее повествование в эпоху после Темных веков. В игре будет представлен разнообразный список персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями и историями". Будет несколько режимов, взятых из предыдущих игр Destiny, а также будут представлены новые режимы, созданные для этой мобильной версии.


Destiny: Rising попытается предоставить игрокам полноценный шутер от первого лица, который они просили в Destiny, вместо того, чтобы пытаться создать пользовательскую мобильную версию. Однако если игроку не нравится вид от первого лица, ему также будет доступен режим от третьего лица. Игра разрабатывается с учетом преимуществ геймпада наряду с сенсорным управлением.

Самое большое отличие этой предстоящей части франшизы Destiny заключается в том, что игроки будут выбирать из списка героев, а не использовать своих собственных персонажей. У каждого из этих героев будут свои уникальные навыки, стили боя и разные сюжетные линии, которые игроки смогут исследовать.

Решение Bungie лицензировать Destiny для NetEase вероятно является разумным шагом. Компания имеет большой опыт в разработке мобильных игр и откроет двери на китайский рынок мобильных игр, потенциально принося большой доход.

#netease #destiny: rising
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