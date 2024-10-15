AMD обычно хранит молчание о своей будущей серии GPU на базе архитектуры RDNA 4, но новая утечка раскрывает размер корпуса для меньшего из двух предполагаемых будущих графических процессоров Radeon, Navi 44.

Это сбивает с толку, потому что в предыдущих поколениях графических процессоров AMD размер корпуса (и следовательно площадь кристалла) становился меньше по мере увеличения номера. Например Navi 21 - это самый большой графический процессор RDNA 2, используемый в Radeon RX 6950 XT, в то время как Navi 24 - это крошечный чип, используемый в Radeon RX 6500 XT и младших моделях. Все указывает на то, что чипы следующего поколения будут иметь обратную тенденцию, в Navi 44 - меньший чип, а Navi 48 - самый большой графический процессор RDNA 4.

Размеры корпуса Navi 44 по-видимому составляют 29×29 миллиметров. Эта информация поступает из журналов отгрузок от NBD Trade Data, на которые указал энтузиаст Everest (@Olrak29_ на Xwitter). Как отмечает Everest, это делает Navi 44 немного меньше, чем Navi 23, графический процессор используемый в серии Radeon RX 6600. Этот чип имел размеры 35×35 мм.

Конечно это размеры корпусов, а не площади кристалла, и вполне возможно, что площадь кристалла будет больше похожа на детали предыдущего поколения Navi 23/33, чем указывает площадь корпуса. По слухам RDNA 4 производится на технологическом процессе N4 от TSMC, который значительно плотнее, чем N6, используемый для графических процессоров RDNA 3.