Apple планирует составить конкуренцию Meta Quest

Гарнитура Vision Pro, которая стоит 3500 долларов, провалилась, несмотря на то, что является впечатляющим устройством. Теперь, согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает на нескольких фронтах, чтобы лучше позиционировать себя по отношению к Meta.

Apple надеется исправить положение, разработав менее дорогую версию Vision Pro. Однако эта гарнитура более низкого класса все равно будет дорогой, с ожидаемой рекомендованной розничной ценой в 2000 долларов. Более низкая цена будет означать удаление таких функций, как eyesight, которая позволяет другим людям видеть глаза пользователя во время использования гарнитуры. Как и ожидалось, будет использоваться более слабый процессор и более дешевые материалы. Изменение материалов также должно означать более легкое устройство.

Более того, Apple обратила внимание на успех Meta* с ее умными очками, которые она разработала в партнерстве с Ray-Bans. Apple потенциально стремится подражать этому продукту и послужит способом конкурировать с Meta*, но также позволит компании окупить часть миллиардов, которые она вложила в разработку технологии визуального интеллекта, которая находится в Vision Pro.

Apple часто пыталась войти в продуктовые ниши после того, как конкуренты заложили основу. Однако с ее усилиями по созданию гарнитуры, похоже, что стратегия компании дает обратный эффект, потому что ее поздний старт вероятно означает, что у нее нет внутренних знаний для создания жизнеспособного продукта на новом рынке. Apple очевидно предстоит нелегкая работа, поскольку она ищет то, что, как она надеется, станет ее следующим большим направлением.

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