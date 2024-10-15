Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Apple разрабатывает более дешевые и легкие гарнитуры Vision
Apple планирует составить конкуренцию Meta Quest

Гарнитура Vision Pro, которая стоит 3500 долларов, провалилась, несмотря на то, что является впечатляющим устройством. Теперь, согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает на нескольких фронтах, чтобы лучше позиционировать себя по отношению к Meta.

Apple надеется исправить положение, разработав менее дорогую версию Vision Pro. Однако эта гарнитура более низкого класса все равно будет дорогой, с ожидаемой рекомендованной розничной ценой в 2000 долларов. Более низкая цена будет означать удаление таких функций, как eyesight, которая позволяет другим людям видеть глаза пользователя во время использования гарнитуры. Как и ожидалось, будет использоваться более слабый процессор и более дешевые материалы. Изменение материалов также должно означать более легкое устройство.

Более того, Apple обратила внимание на успех Meta* с ее умными очками, которые она разработала в партнерстве с Ray-Bans. Apple потенциально стремится подражать этому продукту и послужит способом конкурировать с Meta*, но также позволит компании окупить часть миллиардов, которые она вложила в разработку технологии визуального интеллекта, которая находится в Vision Pro.

Apple часто пыталась войти в продуктовые ниши после того, как конкуренты заложили основу. Однако с ее усилиями по созданию гарнитуры, похоже, что стратегия компании дает обратный эффект, потому что ее поздний старт вероятно означает, что у нее нет внутренних знаний для создания жизнеспособного продукта на новом рынке. Apple очевидно предстоит нелегкая работа, поскольку она ищет то, что, как она надеется, станет ее следующим большим направлением.

*Признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#apple #vision
+
Написать комментарий (0)
Apple больше не сможет тестировать беспилотные автомобили в Калифорнии
Бюджетный iPhone SE 4 не получит Action-кнопку, но будет иметь 8Gb ОЗУ и OLED-экран
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
4
На юге России открыт уникальный завод по производству аморфного диоксида кремния
5
Эксперт Даманцев: «Кинжалы» и «Искандеры» легко преодолеют противоракетный комплекс Aegis Ashore
+
На Транссибе завершили ключевые этапы реконструкции знаменитого «царского» тоннеля
+
Нейросеть смогла воспроизвести в уме интерактивную копию карты Dust 2 из Counter-Strike
3
Экс-глава багамского подразделения FTX Райан Саламе прибыл в тюрьму для отбытия наказания
+
Модернизация артиллерии: дальнобойные орудия 2А88 и "Краснополь-Д" меняют правила игры на фронте
2
Army Recognition: В США представили новейшую пушку Bushmaster M230LF с двойной подачей боеприпасов
+
Показанные Tesla на мероприятии в четверг роботы Optimus не действовали самостоятельно
2
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
2
Yonhap: КНДР привела в полную готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
+
Новый вариант бронетранспортера Stryker имеет абсолютную защиту от дронов: лазеры, пушки и ракеты
2
KTM анонсировала новые панели приборов для мотоциклов с Android Automotive
1
В сети появились изображения браслета Xiaomi Smart Band 9 Pro
+
В России представили новый иранский седан — прямого конкурента Lada Vesta
+
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
+
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин продал различные мем-токены на общую сумму 257,1 ETH
+
Почему Microsoft отказалась от выпуска Windows 12, и чего ждать рядовым пользователям
4
WP: Евросоюз не справляется с поставками оружия Украине
+
Bild: Германия больше не поставит Украине крупную военную технику
2

Популярные статьи

Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
13
Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября
+
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
28
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
6
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
157
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
21
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
3
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
8
PlayStation 5 и Xbox series X против зумеров — я не чувствую некстгена
1
Эксклюзивы, закрытия студий и новые релизы — итоги первого года слияния Microsoft и Activision
+

Сейчас обсуждают

stellsnake
04:48
Zystax мастерски маскирует свои рекламные высеры под статьи. Я по началу даже кинулся в комменты помогать с подбором комплектующих, но вовремя опомнился)
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
stellsnake
04:33
"Есть прекрасные, открытые fsr2 и fsr3, они объективно лучше любой версии dlss" "Но кушать фекалии не запретишь, есть любители." Нажрутся своего коричневого fsr и лезут потом к владельцам RTX.
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
nukemall
04:10
Чтобы "быстро ошибаться и быстро учиться" надо бюджет иметь близкий к неограниченному. Королёв тоже имел возможность "стрелять городами как из пулемёта", по 10-12 неудачных пусков на один удачный.
SpaceX успешно вернула Starship на стартовую площадку
Семён Романовский
04:02
Кого"его"? Прототип? Он в США в единственном экземпляре
В США представлен прототип БТР для борьбы с беспилотниками, вооруженный лазерами, ракетами и пушками
Izi Free
03:31
Фух если так и будет уже представляю как это будет сколько смартфонов и планшетов угробить люди что бы поиграть на них да это же печки нагреватель для рук
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
LazyCamel
03:25
Что-то я полет всей этой наркомании слабо понимаю. Сначала берем linuх, кастрируем его и написав интерпретатор байт-кода назваем это Андроид. А потом на этом самом байткоде поверх кастрированой linux...
SpaceX успешно вернула Starship на стартовую площадку
Dux
03:23
Интерьер - отвратительный
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
stellsnake
03:22
Может это как то индивидуально работает для людей, но у меня никогда не было проблем ни с олед свичём ни когда играл на олед телевизоре, ни на портативном олед мониторе.
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
Kalman Bronstein
03:17
Какое совпадение! Его как раз вчера убили дроном на донбасе. Есть видео в сети и там явно он. Немного иронично вышло)) Убил его "Князь Вандал", дрон на оптоволокне
В США представлен прототип БТР для борьбы с беспилотниками, вооруженный лазерами, ракетами и пушками
stellsnake
03:13
"А за какие нашёл тогда?" За такие которые ты откладывая со школьных обедов не накопишь никогда. "не слышал ни об одном мониторе 4к олед 27" (имеется в виду естественно 144-360гц, а то пукнешь проар...
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем